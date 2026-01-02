Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe desteğinde rekor artış ve başvuru tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, engelli bireyler ve eski hükümlülere yönelik hibe programlarında güncellemeye gidildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, dezavantajlı grupların istihdamını artırmak amacıyla sağlanan mali desteklerin kapsamının genişletildiğini duyurdu.

KENDİ İŞİNİ KURACAKLARA 735 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Bakan Işıkhan’ın paylaştığı yeni düzenlemeye göre, engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek için sağlanan hibe desteği 735 bin liraya kadar yükseltildi. İş hayatına yeniden adaptasyonlarını sağlamak amacıyla eski hükümlü vatandaşlara sunulan hibe desteği ise 550 bin liraya kadar çıkarıldı.

Öte yandan Bakanlık, iş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engelliler için de ek bir adım attı. Bu kapsamda, "korumalı iş yerlerinin" kapasitesini artırmak amacıyla verilecek kuruluş sermayesi desteği 905 bin lira olarak belirlendi.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 16 OCAK

Bakan Işıkhan, destek programına başvuruların başladığını belirterek sürecin takvimi hakkında bilgi verdi. İş ve sosyal hayata katılımı güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Son gün 16 Ocak. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz."