Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden imalat sektörüne yönelik yeni istihdam ve finansman teşviklerini açıkladı. İŞKUR'un sağlayacağı bu destekler için 2026 yılında toplam 50 milyar lira bütçe ayrıldı.

TEKSTİL VE MOBİLYA İMALATÇILARINA ÇALIŞAN BAŞI ÖDEME

Açıklanan pakete göre, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelere doğrudan nakdi teşvik verilecek. Bu sektörlerde faaliyet gösterip mevcut sigortalı sayısını koruyan işletmelere, çalışan başına 3.500 lira destek sağlanacak.

Destek programı, imalat sektöründe yer alan diğer işletmeleri de kapsıyor. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde bulunan ve sigortalı çalışan sayısını muhafaza eden diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sunulacak.

Bakan Işıkhan, paketin amacına ve beklenen etkisine ilişkin açıklamasında "İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.