Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri öne çekildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, normal şartlarda haziran ayında yapılması planlanan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı öncesine çekildiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik refahı desteklemek amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
Yapılan resmi açıklamaya göre, normal takvimde haziran ayı içinde yapılması planlanan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri erkene alındı.
Bakanlık, mayıs ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’nin yanı sıra; Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de kapsayacak şekilde tüm ödeme kalemlerini aynı tarihte gerçekleştirecek.
BAKAN IŞIKHAN ÖDEME TARİHİNİ VE DETAYLARINI AÇIKLADI
Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ödemelerin yapılacağı kesin günü ve sistemin nasıl işleyeceğini şu sözlerle ifade etti:
"5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız."
IBAN BİLGİSİ OLMAYANLAR PTT ÜZERİNDEN ALACAK
Bakanlığın veri tabanında ve sisteminde güncel IBAN bilgisi bulunan vatandaşların ödemeleri doğrudan banka hesaplarına transfer edilecek.
Sistemde herhangi bir banka hesap veya IBAN bilgisi yer almayan vatandaşlar ise kendileri adına yatırılan ödenekleri PTT şubeleri aracılığıyla nakit olarak tahsil edebilecek.