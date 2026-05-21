Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri öne çekildi

BAKAN IŞIKHAN ÖDEME TARİHİNİ VE DETAYLARINI AÇIKLADI

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ödemelerin yapılacağı kesin günü ve sistemin nasıl işleyeceğini şu sözlerle ifade etti:

"5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız."