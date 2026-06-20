Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına 72 aya kadar taksit, teminatsız limit 10 milyon TL’ye çıktı

Üretim, yatırım ve istihdamın önündeki engelleri sosyal kalkınmanın temel şartı olarak görerek hareket eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Karslı iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile Vali Ziya Polat'ın da birer konuşma yaptığı organizasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan vadesi geçmiş borçların yapılandırılmasına dair işletmelerin mali yükünü hafifletecek adımlar paylaşıldı.

SGK BORÇLARINDA VADE İKİ KATINA ÇIKTI

İşverenlerin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen düzenlemelerin detaylarını aktaran Bakan Işıkhan, önceden 36 ay olarak uygulanan SGK borçlarının tecil süresini iki katına çıkardıklarını belirtti. Bu düzenleme ile ödeme planları 72 aya uzatılırken, işverenler borçlarını çok daha geniş bir zaman diliminde kapatma imkanına kavuştu.

TEMİNATSIZ İŞLEM LİMİTİ 10 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

İş dünyasının finansmana erişim sürecini hızlandırmak için teminatsız tecil limitinde de ciddi bir artışa gidildi. Daha önce 250 bin lira seviyesinde olan bu limit, 10 milyon liraya yükseltildi. Bu kararın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin SGK borçlarını daha kolay yapılandırabilmesi için alındığını vurgulayan Işıkhan, halihazırda tecil ve taksitlendirme kapsamında bulunan işverenlerin de bu yeni avantajlardan faydalanabileceğini ifade etti.

İşletmelerin finansman maliyetlerini aşağı çekecek bir diğer önemli adım ise faiz oranlarında gerçekleşti. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının yüzde 39’dan yüzde 29’a düşürüldüğü açıklandı. Ayrıca, daha önceden borçlarını yapılandıran ve tecil ettirenlerin de bu yeni yüzde 29'luk oran üzerinden dosyalarını yeniden düzenleyebileceklerinin önü açıldı.

SGK borcu bulunan işletmeler ve belediyelere seslenen Bakan Işıkhan, başvuruların geciktirilmeden yapılması tavsiyesinde bulunarak mevcut paketlerin büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Temel hedefin işletmelerin nefes alması ve ekonomik faaliyetlerin kesintisiz sürmesi olduğunu belirten Işıkhan "Bu düzenlemeleri işletmelerimizin nefes almasını sağlamak, çalışanlarımızın işini korumak ve ekonomimizin çarklarının güçlü şekilde dönmesini temin etmek üzere hayata geçirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel krizlere, dünyada yaşanan tüm belirsizliklere rağmen Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda önemli mesafeler katettiğini hatırlatan Işıkhan, gelinen noktanın geleceğe dair güçlü bir güven verdiğini anlattı. Devletin tüm imkanlarıyla iş dünyasının yanında durduğunu belirten Bakan Işıkhan, "İnşallah hep birlikte ülkemizi ve şehrimizi hak ettiği konuma taşıma kararlılığımız doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Şehirlerimizin kalkınması için iş dünyamızın temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte ihtiyaçları belirlemeyi ve sorunları çözmeyi sürdüreceğiz" dedi.