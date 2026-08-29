Bakan Işıkhan duyurdu: SGK geri ödeme listesine 3 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, 2 Hemofili B ilacı ve 1 kanser ilacının SGK'nın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

3 İLAÇTAN BİRİ YERLİ ÜRETİM ÇIKTI

Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2 adet Hemofili B ilacı ve 1 adet kanser ilacı olmak üzere 1'i yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamımıza aldık. Eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 40 oranında artırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerini güncelledik, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

MAJİSTRAL İLAÇLARDA ÖDEME TUTARI YÜZDE 40 ARTTI

Açıklamaya göre eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda SGK tarafından ödenen tutar yüzde 40 oranında artırıldı. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı genişletilirken, kemik iliği nakli süreçlerinde de önemli iyileştirmeler hayata geçirildi.

KEMİK İLİĞİ NAKLİNDE VERİCİ TARAMA SÜREÇLERİ GÜNCELLENDİ

Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçleri güncellendi. Bu kapsamda tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı.