Bakan Işıkhan resmen duyurdu: SGK prim borçları için peşinat şartı kaldırıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu bulunanlar için ödeme süreçlerini kolaylaştıran yeni bir uygulamanın devreye alındığını bildirdi. Bakan Işıkhan, borçların ödenmesinde vatandaşı zorlayan prosedürlerin esnetildiğini açıkladı.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ZORUNLULUĞU TARİH OLDU

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, borçların tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan "yüzde 10 peşinat" şartı tamamen yürürlükten kaldırıldı. Bu kararla birlikte borçlular, ödeme planı oluştururken peşin ödeme yapma yükümlülüğünden kurtulmuş oldu.

İLK TAKSİT DAHİL EŞİT ÖDEME DÖNEMİ

Konuya ilişkin açıklamasında sistemin nasıl işleyeceğine dair detayları paylaşan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.”