Bakan Işıkhan SGK borcunu ödemeyen belediyeler hakkında konuştu

Işıkhan, "96 milyar lira olan borç şu an 140 milyarı aşmış durumda. Çünkü her geçen gün borcunu ödemeyen belediyeler faiziyle birlikte borçlarına borç katıyorlar" dedi. Ayrıca, bazı belediyelerde grevlerin sürdüğüne dikkat çekerek, İstanbul'daki sorunların artacağı uyarısında bulundu.

DENETİM VE İSTİHDAM GİDERLERİ

Bakan Işıkhan, özel sağlık kurumlarına yönelik denetimleri artıracaklarını belirtti ve yıl sonuna kadar 2 bine yakın sağlık hizmeti sunucusunu denetlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, KİT bünyesindeki çalışanların işverene maliyetinin 2023'te memurlar için ortalama 41 bin 825 lira, işçiler için ise 61 bin 777 lira olduğunu belirtti. İşçilerin SGK primlerini ödemeyen belediyelere yasal süreç başlatacaklarını vurgulayan Işıkhan, "Bizim amacımız her zaman üzüm yemek, prim borçlarımızı tahsil etmek ve belediyelerle işbirliği kurmaktır," dedi.