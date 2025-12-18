Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü

Doğrudan 7 milyon asgari ücretliyi, dolaylı yoldan ise tüm Türkiye’nin ekonomik dengelerini ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret maratonunda heyecan dorukta.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kritik ikinci toplantısı için geri sayım sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan beklenmedik bir hamle geldi. Bakan Işıkhan, komisyonun toplanmasına sayılı dakikalar kala Türk-İş Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi.

BAKAN IŞIKHAN: ORTAK NOKTADA BULUŞACAĞIZ

Sürpriz ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Işıkhan, sürecin işleyişine ve hedeflerine dair önemli ipuçları verdi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ortak noktada anlaşacağımıza inanıyorum" diyen Işıkhan, hükümetin kararlılığını şu sözlerle vurguladı: "Ortak bir noktada buluşacağız. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Türk-İş'in toplantıya katılmama kararında değişiklik yok."

Bakanlıktaki hareketlilik ise saat 14.00’te başlayacak olan ikinci toplantı ile devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın başkanlığında toplanacak olan komisyon, 12 Aralık’taki ilk buluşmanın ardından bugün verileri masaya yatıracak. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri söz alarak, ekonomik verileri ve hazırladıkları detaylı raporları komisyon üyeleriyle paylaşacak.