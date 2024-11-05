Bakan Işıkhan'dan 2025 asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk'e konuşan Işıkhan, asgari ücretin açlışanları ve ailelerini etkilediğini belirterek tek başına hükümet olarak bunu belirlemediklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını başlatacağını belirterek "Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de" dedi.

Işıkhan şöyle devam etti:

- Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var; burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi noktasında geçen yıllarda paydaşlarımızdan olan TÜRK -İŞ ve TİSK'e teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl 17 bin lira olarak belirlemiştik. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip; Ocak ayında uygulamaya geçeriz.