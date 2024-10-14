Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

2025 yılı asgari ücretine ilişkin tahminler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücreti enflasyona karşı koruma altına alacağız" dedi. Geçen yılki düzenlemeyi hatırlatan Işıkhan, "Bu yıl da benzer bir yol izleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili tahminlerden gelmeye devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. Yeni Şafak'a konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız" dedi ve sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" dedi.

2025'te asgari ücret ne kadar olacak? Olası zam oranları

Yeni asgari ücrete zam oranı, milyonların gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanan asgari ücretin, yeni yılda ne kadar olacağı sorgulanıyor. Asgari ücret için farklı senaryolar gündeme geliyor. Asgari ücrete olası zam oranları ve rakamlar şu şekilde:

Yüzde 20 zam: 20 bin 402,40 TL

Yüzde 25 zam: 21 bin 252,50 TL

Yüzde 30 zam: 22 bin 102,60 TL

Yüzde 35 zam: 22 bin 952,70 TL

Yüzde 40 zam: 23 bin 802,80 TL

Yüzde 45 zam: 24 bin 652,90 TL

Yüzde 50 zam: 25 bin 503 TL