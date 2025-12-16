Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: ''Sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım''

Başkent Ankara'nın gündemindeki en sıcak başlık olan asgari ücret maratonunda trafik hızlanıyor. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren süreç hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, 2026 yılında milyonların cebine girecek yeni asgari ücretin belirlenmesi noktasında tüm paydaşlarla şeffaf bir iletişim yürüttüklerinin altını çizdi. Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını vurgulayan Işıkhan, izleyecekleri yöntemi ve kendi sorumluluğunu şu net ifadelerle dile getirdi: "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız."

İKİNCİ RANDEVU PERŞEMBE GÜNÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimine ilişkin detayları da paylaşan Bakan Işıkhan, pazarlık sürecinin başladığı tarihi hatırlattı. Komisyonun ilk toplantısının 12 Aralık tarihinde Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştiğini anımsatan Işıkhan, gözlerin çevrildiği ikinci toplantının tarihini de netleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre taraflar, 18 Aralık Perşembe günü yeniden bir araya gelerek pazarlık masasında ikinci tur görüşmelerini gerçekleştirecek.