Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı geldi

Enflasyonla mücadele amacıyla ücret artışlarının hedef enflasyona göre belirlenmesi gündemdeyken, asgari ücrete yapılacak zam oranı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yabancı bankalar, asgari ücrette yüzde 25-30 aralığında bir artış olabileceğini öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı için yıl sonu enflasyon beklentisini son Enflasyon Raporu’nda yüzde 44’e yükseltti. Yıl boyunca yalnızca bir kez zam alan asgari ücretliler için, yapılacak artışın yüzde 25-30 aralığında kalması durumunda ekonomik sıkıntılar devam edebilir.

Asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak” dedi ve ekledi:

- Önceki dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti net 17 bin 2 liraya çıkardı. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 oranında artırmış olduk.” “2025 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında komisyonumuz tekrar toplanacak. Toplumun geniş kesimlerinin üzerinde uzlaştığı bir tutar belirlenmesini umuyoruz.” “2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteği’ni 2024 yılı için aylık 700 liraya çıkardık. 2024’ün ilk sekiz ayında yaklaşık 1,5 milyon işyerine toplamda 34 milyar lira destek sağladık.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, asgari ücrete yüzde 30’un altında yapılacak bir zammı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Zam senaryoları ise şu şekilde:

Yüzde 25 zam olursa, asgari ücret 21 bin 252 liraya çıkacak.

Yüzde 30 zam yapılırsa, Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda, yeni asgari ücret 23 bin 802 liraya yükselecek.