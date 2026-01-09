Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan maaş zammı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmasıyla birlikte süreç resmen başladı.

SOSYAL HAKLAR GENİŞLETİLECEK

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu teklifin emekliler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi. Hükümetin sosyal güvenlik alanındaki çalışmalarına değinen Işıkhan, bütçenin güçlendirilmesi ve vatandaşların refahının korunması adına yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

"BAŞIMIZIN TACI EMEKLİLERİMİZE..."

Bakanlık olarak hedeflerinin hizmet kalitesini artırmak olduğunu vurgulayan Vedat Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."