Bakan Işıkhan’dan milyonlara emeklilik müjdesi: Tarih verdi

Bakan Işıkhan, Erken Yaşta Emeklilik (EYT) kapsamında 2025 itibarıyla 2,5 milyon vatandaşın emekli olduğunu söyledi. EYT hakkı olmasına rağmen emekli olmayan 2,5 milyon kişi bulunduğunu kaydeden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Toplamda 5 milyona yakın EYT’li olduğunu varsayıyoruz. EYT’li olanların büyük bir kısmı da çalışmaya devam ediyor. Bir yandan emeklilik maaşını alırken bir yandan da alternatif işlerde çalışıyor. Bu çok önemli çünkü oradan da prim geliyor. Böyle bir döngü var.”

SGK BÜTÇESİNİN YÜZDE 67’Sİ EMEKLİ AYLIĞINA GİDİYOR

EYT’nin bütçeye yük getirdiğini vurgulayan Işıkhan, “SGK bütçemizin yüzde 67’sini emekli aylığı ödemelerine harcıyoruz. 2023-2024 yıllarında EYT’nin maliyeti 844 milyar TL oldu. Bu yıl ise 1,2 trilyon TL’ye çıktı. Her yıl bu rakam artıyor ve bütçeye koymak zorundayız. Hak eden emeklilerimiz var, planlamayı sürdürülebilir kılmalıyız” dedi.

EYT’nin maaşlara etkisine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan, “Bütçeye ayırdığımız payı hesaba katın. 844 milyar TL geçen yıl, bu yıl 1,2 trilyon TL. Elbette ödemek zorundayız. Bu yükle mücadele etmenin tek yolu istihdamdır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Toplu sözleşme süreçlerinin tamamlandığını hatırlatan Işıkhan, emekliler için de Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun yeni çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. En düşük emekli aylığı alanların sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu belirten Bakan, “Bu çalışmanın ayrıntılarını ilerleyen zamanda paylaşacağız” dedi.

7200 PRİM GÜNÜ İÇİN TARİH VERİLDİ

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi olan 7200 prim günü düzenlemesi için de tarih verdi.

“9.000 günden 7.200’e indirilmesi, yani 25 yıldan 20 yıl emeklilik hakkı tanınması konusu gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimde böyle bir vaatte bulundu, bu bizim için emir niteliğinde. Maliye Bakanlığımızla çalışmalara başladık. 2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Işıkhan ayrıca, düzenlemenin kapsamının küçük esnaf mı yoksa tüm Bağ-Kur’luları mı kapsayacağına dair değerlendirmenin sürdüğünü ifade etti.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA DOĞUM İZNİ

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında başlatılan projelere de değinen Işıkhan, özel sektörde doğum izni uygulamalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kadın işçilerimiz doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta analık izni kullanabiliyor. Kamuda bu uygulamalar rahatlıkla yapılıyor. Özel sektörde de benzer hakların sağlandığını görüyoruz. İşverenlerle görüştüm, ciddi fırsatlar sunuluyor.”

