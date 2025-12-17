Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Rakam için çok erken

Türkiye genelinde çalışanların ve işverenlerin gündeminin ilk sırasında yer alan yeni asgari ücret belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin işleyişine dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, sürecin dinamik bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Yarın da ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor, bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" ifadelerini kullandı.

''RAKAM BELİRTMEK İÇİN ERKEN''

Kamuoyunda en çok merak edilen "Yarınki toplantıda bir rakam telaffuz edilecek mi?" sorusuna ise Bakan Işıkhan'dan temkinli bir yanıt geldi. Henüz somut bir tutar konuşmak için vaktin erken olduğunu işaret eden Işıkhan, önceliklerinin tarafların taleplerini tam anlamıyla dinlemek olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan, hükümetin masadaki pozisyonunu 'hakem' olarak tanımladığı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Rakam için çok erken, tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi, işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz sonra da kamuoyuyla paylaşacağız."

SGK'YA 1100 YENİ PERSONEL GELİYOR

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarında sadece asgari ücret değil, istihdam ve sağlık alanındaki müjdeler de öne çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) personel ağını güçlendireceklerini duyuran Işıkhan, kuruma 1000 yeni sözleşmeli personel ve 100 müfettiş yardımcısı alacaklarını belirtti. Adayları en çok sevindiren detay ise alım sürecinde mülakat uygulanmayacak olmasıydı. Işıkhan, alımlarla ilgili teknik ayrıntıların ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurulacağını aktardı.

Vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştıracak bir diğer önemli adım da geri ödeme listesinde atıldı. Bakan Işıkhan, yapılan çalışmalar neticesinde 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurarak, sağlık harcamalarında vatandaşa destek olacak düzenlemenin hayata geçtiğini bildirdi.