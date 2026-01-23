Bakan Kacır duyurdu: TÜBİTAK bursları arttırıldı, işte yeni burs ücretleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, binlerce öğrenci ve araştırmacıyı heyecanlandıran haberi verdi. TÜBİTAK burslarında yapılan düzenlemeyle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak destek tutarlarında artışa gidildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bilim dünyasını ve akademik kariyer hedefleyen gençleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu.
TÜBİTAK bünyesinde araştırmacı ve öğrencilere sağlanan burs desteklerinde güncelleme yapıldı. Bakan Kacır, 2026 yılında ödenecek burs miktarlarının yükseltildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, temel hedeflerinin bilimsel çalışmaları desteklemek ve Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını güçlendirmek olduğunu vurguladı.
Yapılan açıklamayla birlikte lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılar için belirlenen yeni ödeme tablosu netleşti. Güncellenen rakamlar şu şekilde sıralandı:
Lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL,
Yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL,
Doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL’ye ek olarak 11 bin TL’ye kadar performans ödemesi,
Doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL’ye ek olarak 13 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi uygulanacak.