Bakan Kurum Duyurdu: Faizsiz Ev, Araba ve İş Yeri Sistemi Başladı

Bakan Kurum, sistemle vatandaşların ev, araç ve iş yeri hayallerine devlet güvencesi ve tamamen faizsiz çözümlerle ulaşacağını vurguladı:

“İnsanımızı ev, araba ve iş yeri hayallerine ulaştıracak çok güçlü bir adım atıyoruz. Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan devlet güvencesi vardır.”



EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ: TÜRKİYE’DE BİR İLK

Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne adım attı. Bakan Kurum, İstanbul’da düzenlenen lansmanda, sistemin uzun dönemli bir çalışmanın ürünü olduğunu ve vatandaşın bütçesine uygun taksitlerle hayallerine kavuşmasını sağlayacağını belirtti:

“Vatandaşımıza sunduğumuz bu yeni sistemle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Emlak Katılım Bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz.”



HERKESİN BAŞINDA ÇATISI, ALTINDA ARABASI, BEREKETLİ DÜKKANI OLSUN

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm ve konut hamlelerinin yanında vatandaşın yanında olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Ailelerimiz için güzel evlerde çocuklarını büyütmenin, esnafımız için kira derdi olmadan iş yerlerine sahip olmanın, hayalini kurdukları arabayla seyahat etmenin önemini çok iyi biliyoruz. Basitçe ifade etmek gerekirse, ‘Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı’ olsun istiyoruz.”



FAİZSİZ TASARRUF VE İKİ FARKLI MODEL

Yeni sistemde vatandaşlar, Emlak Katılım şubelerine giderek kendi bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Sistem iki model üzerinden ilerleyecek:

Çekiliş Sistemi: Her ay noter huzurunda yapılan çekilişle sırası gelen katılımcılara finansman sağlanacak.

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli: Çekiliş olmaksızın, vatandaş kendi belirlediği tarihe göre ev, araç veya iş yeri satın alabilecek.

Her iki modelde de belirli birikimin ardından kalan finansman Emlak Katılım tarafından karşılanacak.

SOSYAL KONUT PROJELERİ VE GELECEK PLANLARI

Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa edildiğini ve 5 milyon dar gelirli vatandaşın güvenli yaşam alanlarına kavuşturulduğunu açıkladı. Ayrıca, yapımı devam eden 280 bin sosyal konutun yılsonuna kadar tamamlanıp teslim edileceğini duyurdu.

“Yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacak, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız.”



İMAR HAKKI AKTARIMI İLE VATANDAŞ MAĞDURİYETİ SON BULUYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile vatandaşların uzun yıllardır süren imar hakkı sorununa çözüm getirildi:

“Vatandaşımızın kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlıyoruz. Hem yaşanan haksızlığın önüne geçilecek hem de kamusal yatırımlar hayata geçirilecek.”



BDDK BAŞKANI: ŞEHİRCİLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖNEMLİ KATKI

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sistemin kentsel dönüşüm ve şehircilik politikalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti:

“Emlak Katılım ve Tasarruf Finansman entegrasyonu, şehircilik ve kentsel dönüşümde Bakanlığımıza önemli katkı yapacak.”



TÜRKİYE’NİN TASARRUF FİNANSMANINDA EN SAĞLAM TEMİNATI

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök ise sistemin sektöre yön vereceğini vurguladı:

“Faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeliyle vatandaşımızın ev, araç ve iş yeri ihtiyaçlarına Emlak Katılım güvencesiyle yanlarında olacağız. Bu adım, Türkiye’nin tasarruf finansman alanında kat edeceği uzun vadeli yolun en sağlam teminatıdır.”