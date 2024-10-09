Bakan Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e gidecek! İşte Mehmet Şimşek'in programının ayrıntıları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Mehmet Şimşek, ziyareti kapsamında hem resmi görüşmeler yapacak hem de yatırımcılarla buluşacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bakan Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e gidecek! İşte Mehmet Şimşek'in programının ayrıntıları
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Mehmet Şimşek'in Katar ve Kuveyt'teki programının ayrıntıları da belli oldu.

Bakan Mehmet Şimşek programı kapsamında bugün Katar'da temaslarda bulunacak. Mehmet Şimşek, ilk olarak başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Ardından Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşmesi beklenen Şimşek, ayrıca "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e gidecek! İşte Mehmet Şimşek'in programının ayrıntıları - Resim : 1

Bakan Mehmet Şimşek, Doha temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek. Şimşek burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, Kuveyt'te gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısının ardından yurda dönecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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