Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili açıklama

Risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak, 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini belirten Bakan Mehmet Şimşek, ekonomi programının çalıştığını ve finansal göstergelerin iyileştiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Mehmet Şimşek paylaşımında, ekonomi programının çalıştığını ve finansal göstergelerin iyileştiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Şimşek, risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğine dikkati çekti.

Mehmet Şimşek, paylaşımında, "2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken, nominal düşüş 1,2 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı. Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu. Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mehmet Şimşek # ekonomi # son dakika
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