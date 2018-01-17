Araçlar için uygulanan cam filmi yasağı ile ilgili Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den bir açıklama geldi. Bakan Özlü, bakanlık olarak görüşlerinin Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yana olduğunu söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi kullanımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır” dedi.



Hürriyet'in haberine göre Bakan Özlü'nün, açıklamaları şu şekilde:



"YASAĞIN KALDIRILMASINDAN YANAYIZ"



Taşıt camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları (cam filmi) yapıştırılması, 18 Temmuz 1997 tarihinden beri yasaklı bulunmaktadır. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'te (AİTM) 26 Ekim 2016'da yapılan düzenleme bahse konu durumu etkilemediğinden cam filmi yasağı, ilgili mevzuat gereği halen devam etmektedir. Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Bununla birlikte, gerçekleştirilen terör saldırılarında cam filmi uygulanmış araçların etkin bir terör unsuru olarak kullanılması, yaşanan can kayıpları ve bu meselenin Emniyet Genel Müdürlüğü açısından denetim güçlüğü yaratması; söz konusu düzenlemenin başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kuramlarınca tekrar gözden geçirilmesi mecburiyetini doğurmuştur.



"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR"



Konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasındaki görüş alışverişine ve ortak teknik çalışmalara halen devam edilmektedir."