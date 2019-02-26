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Bakan Pakdemirli'den son dakika tanzim açıklaması: nohut ve mercimek kaç para olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim çadırlarında artık nohut ve mercimeğin de satılacağını kaydetti. Nohudun kilosu 5 buçuk liradan, mercimeğinki ise 4 buçuk liradan satılacak

Bakan Pakdemirli'den son dakika tanzim açıklaması: nohut ve mercimek kaç para olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Pakdemirli, tanzim satışlarına da değindi. Tanzime yeni ürünler eklendiğini vurgulayan Pakdemirli “Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız” dedi.

“Hal Yasası, Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacaktır diye düşünüyorum” diyen Bakan Pakdemirli, kooperatifleşmenin de önünün açılması gerektiğini ifade etti. Pakdemirli “Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız” dedi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #mercimek #nohut #tanzim
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