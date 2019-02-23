Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şikayetlerle ilgili son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdık. Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip, uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin. Denetimlerin ardından fiyatlar yüzde 36 ile yüzde 45 arasında düştü. Daha tanzim satışlar başlamadan bu oldu. Bundan sonra da iyi gidecek" dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak fahiş fiyatlı ürünlere yönelik yaptıkları denetimlere de değindi.



Denetimler sonucu bazı hallerde 1'e 8 oranında katlanan fiyatlar gördüklerini, bununla ilgili savunma istediklerini aktaran Bakan Pekcan, şöyle konuştu:



"Denetimlerin ardından fiyatlar yüzde 36 ile yüzde 45 arasında düştü. Daha tanzim satışlar başlamadan bu oldu. Çok şükür. Bundan sonra da iyi gidecek. Hal kayıt sistemiyle cep telefonunuza program indirerek ürünün kare kodunu okutup, üreticiden kaç liraya çıkıp size kaç liraya geldiğine kadar görebiliyorsunuz. Şikayetlerle ilgili son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdık bakanlık olarak. Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin. O aynı anda hem ticaret il müdürlüğümüze hem de bakanlığımızın önüne düşüyor. Size biz o ürünle ilgili geri dönüş yapıyoruz. Şikayetinizi aldık değerlendiriyoruz diyoruz. Hepsi size yazılı olarak geri dönüyor."



Pekcan, çeklerde güven için kare kod uygulamasını başlattıklarını, bunu bono ve senetlerle de devam ettirmek istediklerini dile getirdi.



Elektronik çek ve senetlerin de devreye alınmasının planlandığını aktaran Pekcan, "Biz bakanlık olarak gönderdik imzalanırsa seçimden önce devreye girebilir. Artık siz çeki verirken hangi bankada kullanılmasını istiyorsanız elektronik ortamda çeki alan kişi sistemden takip edip, geçmişini sorgulayabilecek ve bunu hangi bankalardan tahsil edebileceğini görecek. Bunu en kısa sürede de hayata geçireceğiz." dedi.