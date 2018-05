Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, tarım işçileriyle ilgili Ek-5'te bazı düzenlemelerin hayata geçirileceğini, daha avantajlı hale getirileceğini söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğünce 18 sözleşmenin imzalanması, 25 tesisin açılışı ve temel atma töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, törende yaptığı konuşmada, Ankara'nın 12 milyon dekarlık tarım arazileriyle Türkiye'nin ikinci şehri olduğunu hatırlattı.

Uzun süredir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği projeler ve hibe programlarıyla ivme kazanan bir süreç yaşandığını belirten Sarıeroğlu, açılışı gerçekleştirilecek tesisler, yeni imzalanacak sözleşmeler ve yatırımlarla bu ivmenin daha da hızlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin 7,4 oranında bir büyüme performansı gerçekleştirdiğini, bu büyüme performansının sadece sanayide ve hizmetler sektöründe yapılan atılımlarla değil tarımsal alanda, hayvancılık konusunda atılan adımlarla gerçekleştirildiğini aktaran Sarıeroğlu, "Bu büyümede işçimizin, çiftçimizin alın teri, işverenlerimizin azmi ve inancı var. Önümüzdeki dönemde de aynı performansı sürdürmek adına inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Toplam yatırım miktarı 55 milyon lira olan 18 tane projenin imzalanacağını, toplam yatırım miktarı 41 milyon lira olan 25 tesisin de açılışının yapılacağını anlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"11 adet soğuk hava deposu, 8 adet süt üretim tesisi, 8 adet kanatlı et projesi, 7 adet besin projemiz, 5 adet kırsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi projesi, 3 adet yenilenebilir enerji projesi, 1 adet kırmızı et işleme ve parçalama projesi Ankaramız için önemli. Bugüne kadar yapılan bütün projeler sonucunda 3 bin 500 istihdam sağlanmıştı. Bugün sözleşmelerini imzalayacağımız projelerle bu istihdam sayısı 4 bin 100'e çıkacak."



Mesleki eğitim faaliyetlerimizde önceliklerimiz devam edecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ortak projelerinin bulunduğunu da hatırlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Son 3 sene içerisinde toplam 3,5 milyon avroluk 5 projeyi ortak olarak yürütmüş durumdayız. Bu projeler sonucunda da 50 bin kişiye istihdam sağlamış ve yeni niteliklerle tarımsal faaliyetlerdeki iş gücümüzü donatmış durumdayız. 50 bin istihdamın 19 bini de kadınlardan oluşuyor. Önümüzdeki döneme ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar sonucunda mesleki eğitim faaliyetlerimizde yine önceliklerimiz devam edecek. Hedefimiz gelecek sene itibarıyla 28 bin iş gücümüzü yine tarımsal alanlarda, yeni nitelikler, ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki eğitimle buluşmalarını sağlamak."

Oluşan istihdamlarda ve girişimcilikte kadınların ön plana çıkmasından da memnuniyet duyduğunu, Bakanlık olarak işin sosyal güvenlik boyutuyla da yakından ilgilendiklerini bildiren Sarıeroğlu, "2023'e kadar tarımsal alanda kayıtlı istihdamı yüzde 50 seviyesine ulaştırma hedefimiz söz konusu. Bu anlamda kayıt dışı konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili çalışmalar da sürüyor

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran Bakan Sarıeroğlu, yakın zamanda bu konuda Polatlı'da örnek bir alanın açılışının yapılacağını, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu illerde bu projenin yaygınlaşmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Türkiye'de 50 bin tarım işçisi, 713 bin tarım Bağ-Kur'lu, 75 bin tarım işçisi emeklisi, 687 bin tarım Bağ-Kur'lu emeklinin bulunduğunu belirten Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımız tarafından hafta başında bir paketimiz açıklandı. Bu paketimizin çiftçilerimiz ve tarım işçilerimiz açısından da çok önemli ve yeni girişimcilerimiz açısından da yeni fırsatları ortaya koyduğunu ifade etmek istiyorum. Borcu olan tarım Bağ-Kur'lularının yeniden yapılandırma fırsatlarından faydalanması ve yeni bir sayfa açmasının imkanı ortaya konmuş olacak. Tarım işçilerimizle ilgili geçmiş dönemde uygulama koyduğumuz Ek-5 ile ilgili önümüzdeki dönemlerde bazı düzeltmelerimiz hayata geçecek. Daha avantajlı ve daha tercih edilebilir bir hale getirilmesiyle ilgili olarak çabalarımızı sürdüreceğiz. İlk defa girişimcilik faaliyetlerine başlayan genç kardeşlerimizin de bir yıl boyunca Bağ-Kur primlerinin SGK tarafından karşılanacak olması tarımsal faaliyetlerdeki girişimcilik faaliyetlerine pozitif etki edecektir diye inanıyoruz."

Ankara Valisi Ercan Topaca da Ankara'da IPARD 1 programı kapsamında 505 proje uygulandığını, bu projelere 280 milyon lira hibe yardımı yapıldığını belirtti.

Sürdürülebilir refah düzeyinin yakalanmasında tarımsal faaliyetlerin önem arz ettiğini anlatan Topaca, ülkenin her yerinde aynı refah düzeyinin yakalanmasını istediklerini vurguladı. Topaca, hibe yardımlarının çiftçilerin, üreticilerin kapasitelerini artırdığı gibi ülkenin tarımsal alandaki güvenliğini ve dışa bağımlılığını da önemli oranda azaltacağına işaret etti.