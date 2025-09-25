Bakan Şimşek açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi düştü!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı X üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin eylül ayında da devam ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor.”

HANEHALKI BEKLENTİLERİNDE 18,6 PUANLIK DÜŞÜŞ

Bakan Şimşek’in verdiği bilgilere göre, hanehalkının enflasyon beklentisi bir yıl öncesine göre 18,6 puan geriledi. Aynı dönemde reel sektörün beklentilerinde de 14,3 puanlık bir düşüş yaşandı.

Ekonomik beklentilerin iyileşmesi, enflasyonla mücadelede önemli bir psikolojik faktör olarak görülüyor. Şimşek, piyasa katılımcılarının da beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini belirterek, bu kesimdeki iyileşmenin 5,2 puan olduğunu ve enflasyon beklentisinin yüzde 22,3 seviyesine indiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, açıklamasında mali disiplin ve yapısal reformların önemine de dikkat çekti. Dezenflasyon sürecinin sadece para politikasıyla değil, yapısal reformlarla da desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.