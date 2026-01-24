Bakan Şimşek duyurdu: Ekonomide 3 kritik gelişme!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin yol haritasına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Fitch kararı ve KKM uygulamasıyla ilgili sessizliğini bozan Şimşek, peş peşe yaşanan üç gelişmeyi duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu. Ankara kaynaklı açıklamada Şimşek, ekonomide yaşanan üç somut gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

NOT ARTIŞI SİNYALİ VERİLDİ

Bakan Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye ekonomisine yönelik son kararını değerlendirdi. Görünümün pozitife çevrilmesini geleceğe yönelik güçlü bir adım olarak nitelendiren Şimşek, "(Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi) Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" dedi.

DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARINDA DEĞİŞİM

Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve zorunlu karşılık oranlarına yönelik oldu. Şimşek, KKM'de bir dönemin kapandığını ve yabancı kaynak girişine dair yeni tedbirler alındığını şu sözlerle aktardı: "Önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduatın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı"

Hazine ve Maliye Bakanı, uygulanan ekonomik programın hedeflerine sadık kaldıklarını vurguladı. İstikrar vurgusu yapan Şimşek, sözlerini "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

