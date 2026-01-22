Bakan Şimşek duyurdu: Rezervlerde tarihi rekor kırıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki son durumu değerlendirdi. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programı sayesinde rezervlerde tarihi bir rekor kırıldığını duyurdu.

REZERVLERDE REKOR ARTIŞ

Bakan Şimşek, brüt rezervlerin yaklaşık 107 milyar dolarlık bir artış kaydederek 205,2 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Swap hariç net rezervlerde de tablonun olumlu yönde değiştiğini vurgulayan Şimşek, bu alandaki artışın 139,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Şimşek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu."

DÖVİZ POZİSYONUNDA 280 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME

Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğinin sağlandığını vurgulayan Şimşek, ekonominin önemli gündem maddelerinden biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki çözülmeye de dikkat çekti. 143 milyar dolarlık yükümlülüğün başarıyla yönetildiğini belirten Bakan, bu sayede döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan bir iyileşme sağlandığını açıkladı.

Şimşek, açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu: "Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık. Aynı zamanda, önemli bir şartlı yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM'den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."