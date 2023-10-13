Bakan Şimşek: "KKM'den Çıkmak İstiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları için gittiği Fas’ın Marakeş kentinde açıklamalar yaptı.



Şimşek, kur korumalı mevduat için çıkış mesajı verdi. "Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz. Kur korumalı mevduattan çıkarken geleneksel lira mevduatları dolarizasyona göre daha cazip hale getiriyoruz" dedi. Ancak liralaşma politikasının hayata geçirilmesi için Türkiye'de Türk lirasının uygulanması gerekiyor.



Bakan Şimşek sosyal medya yaptığı açıklamada ise yapısal reformlara dikkat çekti.

- Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız. Fiyat istikrarının sağlanması, mali sağlığın yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması.