Bakan Şimşek, Londra'da temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün itibarıyla başladığı Londra temaslarında uluslararası yatırımcılar ve finans dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya gelecek. Ekonomim'e göre, ziyaretin 15 Mayıs’a kadar sürmesi planlanıyor.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, yapısal reformlar ve Orta Vadeli Program çerçevesindeki hedeflerle ilgili yatırımcılara kapsamlı sunumlar yapacak.

TÜRKİYE KONFERANSI’NDA DETAYLI SUNUM

Bakan Şimşek’in Londra ziyaretinin önemli duraklarından biri, Avrupa’nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas’ın düzenlediği Türkiye Konferansı olacak. Burada Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerine ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

Konferansın ardından Şimşek, yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yapacak. Bu toplantılarda mali disiplin politikaları ve Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatları masaya yatırılacak.

Şimşek’in Londra programı kapsamında bir diğer önemli başlık ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısı olacak. Şimşek, bu toplantıda Guvernörler Kurulu Genel Oturumu’nda başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

Ayrıca EBRD’nin düzenleyeceği “Türkiye Yatırım Görünümü” başlıklı özel panelde de sunum yapacak olan Şimşek, katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Panelde, Türkiye'nin yatırım potansiyeli farklı açılardan değerlendirilecek.

Ziyaret kapsamında Bakan Şimşek’in diğer ülkelerin maliye bakanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.