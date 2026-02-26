Bakan Şimşek Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Şimşek, endeksin 100,7 seviyesine ulaşarak eşik değeri aşmasına dikkat çekti. Bakan Şimşek, "Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor" ifadesini kullandı.

İMALAT SANAYİNDE TOPARLANMA GÜÇ KAZANIYOR

Reel kesim güvenindeki artışa ayrıca parantez açan Şimşek, bu alandaki verilerin imalat sanayindeki ivmelenmeyi ortaya koyduğunu belirtti. Şimşek, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."