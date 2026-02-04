Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'la yapılan enerji anlaşmasını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 2 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye yönelik sermaye akışını analiz eden Şimşek, doğrudan yabancı yatırımlardaki ivmelenmenin, uygulanan ekonomi programına duyulan güvenin bir yansıması olduğunu vurguladı.

YATIRIMLARDA YÜZDE 28'LİK ARTIŞ

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda "Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor ve bu, ekonomi programımıza artan güveni gösteriyor" ifadelerini kullandı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 oranında artış gösterdi. Şimşek, bu artışla birlikte toplam yatırım miktarının 12,4 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın stratejik önemine değinen Şimşek, bu kaynağın Türkiye'nin enerji altyapısına yapacağı katkıyı şu sözlerle anlattı: "Türkiye'nin yenilenebilir enerji projelerine 2 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi, yeşil dönüşümü hızlandıracak, enerji güvenliğini artıracak ve enerji ithalatına bağımlılığı yapısal olarak azaltacak."

Ekonomik programın seyrine ilişkin de mesaj veren Bakan Şimşek, "Programımızın son aşamasındayız, kalıcı fiyat istikrarını sağlarken sürdürülebilir yüksek büyüme için temelleri atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.