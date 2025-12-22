Bakan Şimşek tarih verdi: Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da hem akademik bir unvan aldı hem de ekonominin yol haritasına dair mesajlar verdi.

Batman Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilen fahri doktora törenine katılan Şimşek, burada “Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye” başlıklı bir sunum yaptı. Program öncesinde Sabah Gazetesi'ne konuşan Bakan, özellikle dar gelirli vatandaşların merakla beklediği iyileşme süreci için takvim yapraklarını işaret etti.

"PAHALILIĞIN AZ HİSSEDİLECEĞİ BİR YIL OLACAK"

Uygulanan ekonomi programının somut çıktıları için 2026 yılını vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak" Ekonomik büyümenin ivme kazanacağını belirten Şimşek, deprem bölgesindeki inşa süreçlerinin tamamlanacağını ve bütçe disiplininin pekişeceğini söyledi. Şimşek, "Finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl olacak" değerlendirmesinde bulundu.

47 YILDA 2 TRİLYON DOLARLIK FATURA

Bakan Şimşek, gündemdeki "Terörsüz Türkiye" sürecinin ekonomik boyutunu da ele aldı. Şimşek, ülkenin kaynaklarının kalkınmaya aktarılacağını vurgulayarak şu çarpıcı rakamı paylaştı: "Çok değerli bir konu. Ve üç boyutlu. Birinci boyut, kazanımlar endeksli boyut. Ülkenin kaynakları kalkınmaya kanalize edilecek. Başta bölgenin kalkınmasına. 47 yılda iki trilyon dolar, terörle mücadeleye harcandı."

Bölgenin potansiyeline dikkat çeken Şimşek, geçmişte verilen teşviklere rağmen güvenlik kaygıları nedeniyle özel sektörün bölgeye gelmediğini hatırlattı. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci, Terörsüz Türkiye'nin Doğu-Güneydoğu eksenli boyutu: Altyapıya yatırım yapılacak. Üniversite, eğitim, insana yatırım bunlar yapıldı. Türkiye'de en güçlü teşvikler Doğu Güneydoğu'ya verildi. Buna rağmen terör nedeniyle özel sektör, arzulanan ölçüde bu bölgelere gelemedi. Terörsüz Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun yeni büyüme motoru olacak. En genç nüfus, verimli topraklar, elverişli iklim, güvenlik endişesi olmayınca dünyanın dört köşesinden yatırımcı gelecek. Doğu, Güneydoğu, Türkiye'nin yeni imalat, sanayi merkezi olacak."

Şimşek, sürecin sadece Türkiye'yi değil komşu coğrafyayı da etkileyeceğini belirterek, "Türkiye'nin yakın coğrafyası yeterince istikrarsızlık, çatışma ve gözyaşı gördü. Terörsüz Türkiye ile sadece Türkiye değil, ekonomik entegrasyon üzerinden bölge ayağa kalkacak. Komşular coğrafyasında istikrar ve barış yükselecek, pekişecek. Bu coğrafyada refah artışının ön koşulu Terörsüz Türkiye." dedi.