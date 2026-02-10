Bakan Şimşek verileri değerlendirdi: Sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı genelinde sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 oranında artış kaydedildiğini açıkladı. Şimşek, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, Aralık 2025 dönemine ait sanayi üretim endeksi verilerini yorumlayarak uygulanan ekonomik programın sonuçlarına değindi.

Bakan Şimşek, katma değerli üretimi teşvik eden, potansiyel büyümeyi güçlendiren ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen politikaların somut çıktılarını almaya devam ettiklerini vurguladı.

ENERJİ VE TEKNOLOJİDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Şimşek, paylaşımında sektörel bazda yaşanan büyüme oranlarını detaylandırdı. Özellikle ham petrol ve doğal gaz çıkarımı ile yüksek teknolojili ürünlerdeki artış oranları öne çıktı. Bakan Şimşek, verilerle ilgili şu bilgileri paylaştı: "2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Üretimimiz, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı."

Ekonomi yönetiminin önceliklerine değinen Şimşek, hedeflerinin Türkiye'nin uluslararası piyasadaki yerini sağlamlaştırmak olduğunu belirtti. Şimşek açıklamasını, "Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.