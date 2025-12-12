Bakan Şimşek'ten cari denge yorumu: Yıllık açık 22 milyar dolarla 'sürdürülebilir' seviyede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kamuoyuyla paylaşılan Ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerine dair önemli bir değerlendirmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Şimşek, Ekim ayında cari dengenin 0,5 milyar dolar düzeyinde bir fazla kaydettiğini belirterek, yıllık cari açığın seyrine dikkat çekti. Şimşek, "Yıllık cari açık 22 milyar dolarla sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN HARİÇ CARİ AÇIKTA CİDDİ İYİLEŞME VURGUSU

Şimşek, özellikle altın dışarıda bırakıldığında cari açık rakamlarında program dahilinde belirgin bir düzelme kaydedildiğine işaret etti.

Bakan, son dönemde fiyatının yükselişiyle dikkat çeken ve tasarruf tercihlerinde önemli bir yer tutan altının, dış ticaret açığındaki yükselişte etkili olduğunu dile getirdi. Şimşek, bu ayrımı vurgulayarak şunları kaydetti: "Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar gerçekleşti."

Cari dengenin gelecekteki durumu hakkında beklentilerini de paylaşan Bakan Şimşek, olumlu gelişmelere dikkat çekti. Bakan, elde edilen bu başarıları kalıcı hale getirme hedefini de net bir şekilde ifade etti. Şimşek açıklamasında, "Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken, elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.