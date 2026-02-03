Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Beklentileri aştı ancak yıllık düşüş sürüyor!'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Verilerdeki detayları analiz eden Şimşek, enflasyonla mücadele sürecindeki son durumu kamuoyuyla paylaştı.

GIDA FİYATLARI VE HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Ocak ayı enflasyonunun gerçekleşmesinde belirli faktörlerin öne çıktığını belirten Şimşek, özellikle olumsuz hava şartlarının etkisiyle gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde arttığını ifade etti. Dönemsel unsurların da bu tabloda belirleyici rol oynadığını vurgulayan Şimşek, aylık enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde geldiğini kaydetti. Ancak bu yükselişe rağmen yıllık enflasyonun yüzde 30,7 seviyesine gerilediği bildirildi.

HİZMET VE KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Bakan Şimşek’in paylaştığı verilere göre, enflasyonun alt kalemlerinde düşüş eğilimi sürüyor. Yıllık hizmet enflasyonundaki gerileme 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 oranıyla ılımlı seyrini korudu. Barınma kaleminde ise dikkat çekici bir veri paylaşıldı; yıllık kira enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.

Bakan Şimşek, ocak ayındaki yükselişin genel tabloyu bozmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."