Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele açıklaması! Merkez Bankası ile ilgili konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi ile ilgili açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sardıklarını belirtti.

Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların, milli gelire oran olarak yüzde 3,1 yani 761,7 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini ifade eden Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz.

Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL’ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 9, 2023

Mecliste görüşülen Milli Dayanışma Paketi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, söz konusu paketin depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflediğini aktardı. Şimşek, düzenlemelerin dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek vereceğini ifade etti.

2023 yılında 15,9 milyon emekli ve 4,9 milyon kamu çalışanını etkileyen önemli iyileştirmeler yaptıklarına işaret ede Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

- Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 artırdık. Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankasının enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz.