Bakan Şimşek'ten Erkan'ın istifası sonrası ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın istifası sonra açıklama yayınladı. Şimşek açıklamasında Erkan'a emekleri için teşekkür etti.

Bakan Şimşek'ten Erkan'ın istifası sonrası ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasından sonra açıklama yayınladı. Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada Şimşek, Erkan'a teşekkür etti.

YENİ BAŞKANI BEN ÖNERDİM VURGUSU

Şimşek yaptığı açıklamada şimdiden yeni bir Merkez Bankası Başkanı önerdiğini ve atamanın bu doğrultuda yapılacağını söyledi.

Şimşek'in tam açıklaması şu şekilde:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiGündem
# Mehmet Şimşek # Hafize Gaye Erkan # Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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