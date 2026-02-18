Bakan Şimşek’ten ‘maaş farkı’ yanıtı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin TBMM’ye sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin TBMM’ye sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yanıt geldi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı’na kamuda çalışan işçiler ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir soru önergesi sunmuştu. Ersoy, hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağını sormuştu.

Önergede, kamu kurumlarında farklı statülerde çalışan personeller arasındaki maaş farklarının, son toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte derinleştiği aktarılmıştı.

Ersoy’un önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cevabında şu ifadeleri kullandı:

“Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkânları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır.”

