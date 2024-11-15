Bakan Şimşek'ten yasa dışı bahis açıklaması: '664 milyon liralık işlem blokelendi'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahisle mücadeledeki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. Şimşek, 2023 yılında yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili detayları paylaştı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakan Şimşek'ten yasa dışı bahis açıklaması: '664 milyon liralık işlem blokelendi'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Sunumda yasa dışı bahisle mücadeledeki kararlılıklar bir kez daha vurgulandı. Şimşek, 2023 yılında yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili olarak "664 milyon liralık işlem tutarının bloke edildiğini" açıkladı.

Küresel ekonomik görünüme değinen Şimşek, gelecek dönemde küresel büyüme, ticaret ve finansal koşulların Türkiye için daha destekleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Uyguladıkları programla dış kırılganlıkların azaltılması ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesinde önemli mesafe katettiklerinin altını çizen Şimşek, "Aldığımız tedbirlerle, yıllık cari işlemler açığını eylülde 9,7 milyar dolara ve milli gelire oranını yüzde 0,8'e düşürdük. Bu gelişmede, ağırlıklı olarak para politikasının etkisiyle normalleşen altın ithalatı, enerji fiyatlarındaki gerileme, mal ve hizmet gelirlerindeki artış ve iç talepteki yavaşlama etkili oldu. Program döneminde, ilave rezerv birikimini sağlamak ve dış borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek için cari açığın milli gelire oranını yüzde 2'nin altında tutmayı hedefliyoruz. Politikalarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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