Bakan Yanık'tan meraklandıran paylaşım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram müjdesi yükleniyor. Takipte kalın" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Bayram müjdesi yükleniyor. Takipte kalın. 16.30" ifadelerine yer verdi.
❗️Bayram müjdesi yükleniyor.⏳— Derya Yanık (@deryayanikashb) April 20, 2023
Takipte kalın. 😉
⏰16.30