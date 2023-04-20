Bakan Yanık'tan meraklandıran paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram müjdesi yükleniyor. Takipte kalın" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'tan meraklandıran paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Bayram müjdesi yükleniyor. Takipte kalın. 16.30" ifadelerine yer verdi.

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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