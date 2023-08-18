Bakan Yumaklı açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Siirt'te temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları Siirt" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

- Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık..

Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.