Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere 274,8 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 274 milyon 805 bin 991 liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Açıklamasında, “274 milyon 805 bin 991 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.

EN BÜYÜK PAY SULAMA SİSTEMLERİNE 

Bakanlığın duyurusuna göre destekleme ödemelerinin en büyük kalemi, bireysel sulama sistemlerine ayrıldı. Çiftçilere bu kapsamda 203 milyon 726 bin 292 lira ödeme yapılacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarına 60 milyon 480 bin 474 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 5 milyon 195 bin 322 lira, sertifikalı fidan kullanımına 3 milyon 474 bin 158 lira, yem bitkileri için 1 milyon 442 bin 564 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 281 bin 130 lira, mazot ve gübre desteği için ise 206 bin 51 lira aktarılacak.

