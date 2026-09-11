Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçiye 4,1 milyar liralık destek ödemesi bugün yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal ve hayvansal destekleme ödemelerine ilişkin bugün NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı. Yumaklı, 4 milyar 108 milyon liralık destekleme tutarının çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Üreticinin emeğine destek olmayı ve üretime güç katmayı sürdürdüklerini vurgulayan Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "4 milyar 108 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

ÖDEMELER HANGİ KALEMLERE DAĞILACAK?

Paylaşımda yer alan detaylara göre destekleme tutarının en büyük payı büyükbaş hayvancılık desteklemesine gidiyor. Buzağı desteklemesi kapsamında 4 milyar 51 milyon 204 bin 220 lira, malak desteklemesi kapsamında ise 45 milyon 810 bin 800 lira ödenecek.

Bitkisel üretim kalemlerinde de destek devam ediyor. Bitkisel üretim temel desteği için 5 milyon 702 bin 714 lira, planlı üretim desteği (bitkisel) için de 5 milyon 288 bin 204 lira çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.