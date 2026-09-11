Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçiye 4,1 milyar liralık destek ödemesi bugün yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 108 milyon liralık tarımsal ve hayvansal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına geçeceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçiye 4,1 milyar liralık destek ödemesi bugün yatıyor
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal ve hayvansal destekleme ödemelerine ilişkin bugün NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı. Yumaklı, 4 milyar 108 milyon liralık destekleme tutarının çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Üreticinin emeğine destek olmayı ve üretime güç katmayı sürdürdüklerini vurgulayan Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "4 milyar 108 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

ÖDEMELER HANGİ KALEMLERE DAĞILACAK?

Paylaşımda yer alan detaylara göre destekleme tutarının en büyük payı büyükbaş hayvancılık desteklemesine gidiyor. Buzağı desteklemesi kapsamında 4 milyar 51 milyon 204 bin 220 lira, malak desteklemesi kapsamında ise 45 milyon 810 bin 800 lira ödenecek.

Bitkisel üretim kalemlerinde de destek devam ediyor. Bitkisel üretim temel desteği için 5 milyon 702 bin 714 lira, planlı üretim desteği (bitkisel) için de 5 milyon 288 bin 204 lira çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Go Türkiye’nin yeni mini dizisi, İç Anadolu’nun turizm değerlerini dünyaya taşıyorGo Türkiye’nin yeni mini dizisi, İç Anadolu’nun turizm değerlerini dünyaya taşıyorKültür Sanat
Dolar ve euro güne nasıl başladı? 11 Eylül 2026 serbest piyasada anlık dolar kuru kaç TL?Dolar ve euro güne nasıl başladı? 11 Eylül 2026 serbest piyasada anlık dolar kuru kaç TL?Ekonomi
ibrahim yumaklı
Günün Manşetleri
Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' çetesine operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı!
İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına 6 ilde operasyon!
Hafta sonu sıcaklıklar daha da fırlayacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Toplam rezervler bir haftada 3,9 milyar dolar geriledi
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi
Kaşif Kozinoğlu dosyasında 2'nci dalga!
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gündemi sarsacak açıklamalar!
Çok Okunanlar
Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak! Altın piyasasında 11 Eylül depremi: Altın tepe taklak!
Hafta sonu sıcaklıklar daha da fırlayacak Hafta sonu sıcaklıklar daha da fırlayacak
Depoları dolduracaklar dikkat! Benzine zam yolda: İşte güncel rakamlar Depoları dolduracaklar dikkat! Benzine zam yolda: İşte güncel rakamlar
Maltepe'deki silahlı dehşetin altından çifte cinayet çıktı! Kan donduran ayrıntı Maltepe'deki silahlı dehşetin altından çifte cinayet çıktı! Kan donduran ayrıntı
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?