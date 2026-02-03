Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe başvuruları sonuçlandı, 214 projeye destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, başvuru değerlendirme sürecinin resmen tamamlandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan proje sayısını ve hibe miktarını detaylandırdı. Yumaklı, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı." bilgisini verdi.

EKONOMİYE 2,9 MİLYAR LİRALIK KATKI

Söz konusu projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye ekonomisine sağlanacak katma değere de dikkat çeken Yumaklı, 214 girişimcinin bu desteklerle hayallerine bir adım daha yaklaştığını vurguladı.

Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak ekonomik tabloyu değerlendiren Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "Projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla üretim, istihdam ve kırsal kalkınmayı destekleyen modern yatırımlarla kırsalda bereketi büyütmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."