Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe başvuruları sonuçlandı, 214 projeye destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III programı kapsamında yüzlerce projeye destek verileceğini açıkladı. Değerlendirme süreci tamamlanan başvurular için ödenecek hibe miktarı ve ekonomiye sağlanacak milyarlık katkı belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe başvuruları sonuçlandı, 214 projeye destek verilecek
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, başvuru değerlendirme sürecinin resmen tamamlandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan proje sayısını ve hibe miktarını detaylandırdı. Yumaklı, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı." bilgisini verdi.

EKONOMİYE 2,9 MİLYAR LİRALIK KATKI

Söz konusu projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye ekonomisine sağlanacak katma değere de dikkat çeken Yumaklı, 214 girişimcinin bu desteklerle hayallerine bir adım daha yaklaştığını vurguladı.

Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak ekonomik tabloyu değerlendiren Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "Projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla üretim, istihdam ve kırsal kalkınmayı destekleyen modern yatırımlarla kırsalda bereketi büyütmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Yatırımcılar ekran başına: Altın yeniden yükseliyor, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Yatırımcılar ekran başına: Altın yeniden yükseliyor, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Kara yollarında son durum: İşte çalışma olan noktalar ve alternatif güzergahlarKara yollarında son durum: İşte çalışma olan noktalar ve alternatif güzergahlarYurt
ibrahim yumaklı
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu!
Hibe başvuruları sonuçlandı
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu!
Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın
Şanlıurfa merkezli tefeci operasyonu
Robert Kolej'den Epstein açıklaması
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi...
Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek?
Cumhuriyet ‘bellek yitimi’ olarak hedefte
Çok Okunanlar
İstanbul'da sulu kar başladı! İstanbul'da sulu kar başladı!
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın yeniden yükseliyor! Altın yeniden yükseliyor!
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu!