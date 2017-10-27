Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, "Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hamlesi, ABD Merkez Bankası (Fed) seçimi... Bahane ararsanız çok var ama şu bir gerçek, aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



Gerek kurla gerekse faizle ilgili girişim yapanların, bir rant temin etmeleri bir rant almaları, bunda başarılı olamayacaklar.



Kuru sadece spekülatif haberlere dayandırmak da yanlış olur. İşin diğer yarısı da var. Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hamlesi, ABD Merkez Bankası (Fed) seçimi... Bahane ararsanız çok var ama şu bir gerçek, aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil...



Bunun geçici olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yıl sonu geldiğinde parmakla gösterilen bir durum olacak.



Endişemiz yok, ekonomimiz iyi durumda. Coşmuş olan bir ekonomimiz var.



Bir işletmenin dönen varlıkları, raflarında olan varlıkları, ham malları var. Bunları topladığında ortaya bir sonuç çıkıyor. Türkiye'deki rafların ve kasanın arasında sıfır problem var.