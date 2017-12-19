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Bakan Zeybekci: Enflasyonda kalıcı tek haneye ulaşılacak

2018'de enflasyonda kalıcı tek haneye ulaşılacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İlk üç ayda tek haneye inme beklentisi yüksek, nisana tek haneyle girilebilir. Hedefimiz ondan sonra bunu kalıcı hale getirmek." dedi.

Bakan Zeybekci: Enflasyonda kalıcı tek haneye ulaşılacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomide bu yıl yaşananları ve 2018  beklentilerini değerlendirdi.

IMF, Dünya Bankası, OECD ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisanda  Türkiye'nin bu yılki büyümesini ortalama yüzde 2,5 olarak tahmin ettiğini  anımsatan Zeybekci, kendilerinin ise ülkeyi çok iyi bilen bir Bakanlık ve hükümet  olarak Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 5,5 büyüme öngördüklerini ve bu hedefi  yüzde 100'e yakın tutturduklarını söyledi.

Zeybekci, ilk üç çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyümenin yüzde 1,5'lik  kısmının ihracat, yüzde 2,5'lik kısmının da yatırım ve üretimden gelmesinin  sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetimi olarak 'büyüme' deyince; ihracata, üretime, yatırıma  dayalı büyümeyi tarif ediyoruz. Özel sektör yatırımlarına dayalı büyümeyi, en çok  istenen büyüme olarak görüyoruz. 2017'nin üç çeyreklik büyümesi, Türkiye için hiç  küçümsenmeyecek bir başarı destanıdır; hele hele 2016'daki işgal girişimi,  etrafımızdaki ateş çemberi, Rusya ile ilgili bazı kısıtlamalarla ilgili  problemler, seçimlerden kaynaklanan AB ile ilgili beklentilerin negatif olarak  algılanması da eklenince... Halbuki realite öyle olmadı. AB ile ticareti ve  ihracatı, doğrudan yabancı sermaye girişlerini artırdık. Bütün bunların olduğu  2016 ve devamındaki bu yıl bunu başarabilmiş olmak, Türkiye için tüm dünyanın  ayakta alkışlaması gereken bir başarıdır. Alkışlasınlar diye beklentimiz de yok.  Türkiye'deki bazıları siyaset yapacağım derken, iktidarı kötülemek adına  Türkiye'yi kötülemekten geri durmuyorlar. Türkiye muhteşem bir başarı yakaladı.  Her türlü takdiri de hak ediyor."

Bu yılın son çeyreğine ilişkin beklentilerinin de yine üst seviyede  olduğuna işaret eden Zeybekci, büyümeye en büyük katkı veren kalemlerden birisi  olan ihracattaki trendin süreceğini dile getirdi.

Zeybekci, yılın son çeyrek büyümesine de yine ihracatın ve üretimin  pozitif katkı vermesini beklediklerini belirterek, "4. çeyrek için gerek kapasite  kullanım oranı gerekse sanayi üretim endeksindeki son değerlere bakarsak,  beklentilerimizin de üzerinde güzel bir büyüme oranıyla yılı kapatacağız." diye  konuştu.

"AŞIRI DALGALANMA ENGELLENECEK"

Zeybekci, enflasyon ve işsizliğe ilişkin çalışmalara değinerek,  enflasyonun ana kalemlerinden gıdayla ilgili hassas görülen alanlara bakıldığını  ve Gıda Komitesi'nin her hafta bir araya gelerek çalışmalarına devam ettiğini  söyledi.

Sırf iktidarı bu konuda eleştirmiş olmak için alınan tedbirlerin  istismar edildiğini vurgulayan Zeybekci, "Tarım kesimine verilen destek bu dönem  kadar hiçbir zaman mevzu bahis olmadı. Ürünlerin tarlada ziyan zebil olmaması,  yüzde 50'sinin yollarda kaybolmaması için sistemi kurguladık. Teşvik ve destek  sistemlerini oluşturduk. Onu yaptığımız zaman aşırı dalgalanma engellenmiş  olacak. Çalışmaları bitiriyoruz, verilecek destek tutarı, yapılacak yatırımın  yüzde 50'sini aşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatta 2018 hedefinin 169 milyar dolar olduğunu anımsatan Zeybekci,  "Bu hedef de çok kolay aşılacak. 2018'de, bu yıl olduğu gibi uluslararası  kuruluşların büyümede yüzde 2,5'lerle başlayıp yüzde 7'lere revize ettiği bir  dönem yaşanmayacak. Şimdiden onlar yüzde 5'ler seviyesinde öngörülere başladılar.  Gelecek yıl yine rekorlar peşinde koşan ihracat performansımız olacak. Öngörümüz,  yüzde 6'nın üzerinde büyümeyi yakalamış olmak ve 170 milyar doların üzerinde  ihracat hedefine ulaşmak." dedi.

Zeybekci, enflasyonda da kalıcı şekilde tek haneye ulaşılacağına  dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk üç ayda tek haneye inme beklentisi yüksek, nisana tek haneyle  girilebilir. Hedefimiz ondan sonra bunu kalıcı hale getirmek, tek haneyi de 2019  itibarıyla yarısına doğru indirerek yüzde 5'ler seviyesine doğru yaklaştırmak.  Türkiye, yüksek hızla büyüyen, ihracatını artıran, elindeki tüm hizmet ve  ürünlerle ilgili pazarlama kabiliyeti olan bir ülke. İç talebi kontrol  edebilirsiniz ama dış taleple ilgili böyle bir imkanınız yok. İçeride de talep  bazlı enflasyonla mücadeleye hep karşı oldum. Talebin olduğu bir ülkede, arzı o  kadar artırmak lazım. Paranın bol, ucuz ve ulaşabilir olması lazım. Bunu sağlamak  için her türlü gayreti gösteriyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #Nihat Zeybekçi #ekonomi bakanı #enflasyon #türkiye #oecd #avrupa birliği #imf #dünya bankası
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