2018'de enflasyonda kalıcı tek haneye ulaşılacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İlk üç ayda tek haneye inme beklentisi yüksek, nisana tek haneyle girilebilir. Hedefimiz ondan sonra bunu kalıcı hale getirmek." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomide bu yıl yaşananları ve 2018 beklentilerini değerlendirdi.



IMF, Dünya Bankası, OECD ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisanda Türkiye'nin bu yılki büyümesini ortalama yüzde 2,5 olarak tahmin ettiğini anımsatan Zeybekci, kendilerinin ise ülkeyi çok iyi bilen bir Bakanlık ve hükümet olarak Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 5,5 büyüme öngördüklerini ve bu hedefi yüzde 100'e yakın tutturduklarını söyledi.



Zeybekci, ilk üç çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyümenin yüzde 1,5'lik kısmının ihracat, yüzde 2,5'lik kısmının da yatırım ve üretimden gelmesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ekonomi yönetimi olarak 'büyüme' deyince; ihracata, üretime, yatırıma dayalı büyümeyi tarif ediyoruz. Özel sektör yatırımlarına dayalı büyümeyi, en çok istenen büyüme olarak görüyoruz. 2017'nin üç çeyreklik büyümesi, Türkiye için hiç küçümsenmeyecek bir başarı destanıdır; hele hele 2016'daki işgal girişimi, etrafımızdaki ateş çemberi, Rusya ile ilgili bazı kısıtlamalarla ilgili problemler, seçimlerden kaynaklanan AB ile ilgili beklentilerin negatif olarak algılanması da eklenince... Halbuki realite öyle olmadı. AB ile ticareti ve ihracatı, doğrudan yabancı sermaye girişlerini artırdık. Bütün bunların olduğu 2016 ve devamındaki bu yıl bunu başarabilmiş olmak, Türkiye için tüm dünyanın ayakta alkışlaması gereken bir başarıdır. Alkışlasınlar diye beklentimiz de yok. Türkiye'deki bazıları siyaset yapacağım derken, iktidarı kötülemek adına Türkiye'yi kötülemekten geri durmuyorlar. Türkiye muhteşem bir başarı yakaladı. Her türlü takdiri de hak ediyor."



Bu yılın son çeyreğine ilişkin beklentilerinin de yine üst seviyede olduğuna işaret eden Zeybekci, büyümeye en büyük katkı veren kalemlerden birisi olan ihracattaki trendin süreceğini dile getirdi.



Zeybekci, yılın son çeyrek büyümesine de yine ihracatın ve üretimin pozitif katkı vermesini beklediklerini belirterek, "4. çeyrek için gerek kapasite kullanım oranı gerekse sanayi üretim endeksindeki son değerlere bakarsak, beklentilerimizin de üzerinde güzel bir büyüme oranıyla yılı kapatacağız." diye konuştu.



"AŞIRI DALGALANMA ENGELLENECEK"



Zeybekci, enflasyon ve işsizliğe ilişkin çalışmalara değinerek, enflasyonun ana kalemlerinden gıdayla ilgili hassas görülen alanlara bakıldığını ve Gıda Komitesi'nin her hafta bir araya gelerek çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Sırf iktidarı bu konuda eleştirmiş olmak için alınan tedbirlerin istismar edildiğini vurgulayan Zeybekci, "Tarım kesimine verilen destek bu dönem kadar hiçbir zaman mevzu bahis olmadı. Ürünlerin tarlada ziyan zebil olmaması, yüzde 50'sinin yollarda kaybolmaması için sistemi kurguladık. Teşvik ve destek sistemlerini oluşturduk. Onu yaptığımız zaman aşırı dalgalanma engellenmiş olacak. Çalışmaları bitiriyoruz, verilecek destek tutarı, yapılacak yatırımın yüzde 50'sini aşabilir." değerlendirmesinde bulundu.



İhracatta 2018 hedefinin 169 milyar dolar olduğunu anımsatan Zeybekci, "Bu hedef de çok kolay aşılacak. 2018'de, bu yıl olduğu gibi uluslararası kuruluşların büyümede yüzde 2,5'lerle başlayıp yüzde 7'lere revize ettiği bir dönem yaşanmayacak. Şimdiden onlar yüzde 5'ler seviyesinde öngörülere başladılar. Gelecek yıl yine rekorlar peşinde koşan ihracat performansımız olacak. Öngörümüz, yüzde 6'nın üzerinde büyümeyi yakalamış olmak ve 170 milyar doların üzerinde ihracat hedefine ulaşmak." dedi.



Zeybekci, enflasyonda da kalıcı şekilde tek haneye ulaşılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İlk üç ayda tek haneye inme beklentisi yüksek, nisana tek haneyle girilebilir. Hedefimiz ondan sonra bunu kalıcı hale getirmek, tek haneyi de 2019 itibarıyla yarısına doğru indirerek yüzde 5'ler seviyesine doğru yaklaştırmak. Türkiye, yüksek hızla büyüyen, ihracatını artıran, elindeki tüm hizmet ve ürünlerle ilgili pazarlama kabiliyeti olan bir ülke. İç talebi kontrol edebilirsiniz ama dış taleple ilgili böyle bir imkanınız yok. İçeride de talep bazlı enflasyonla mücadeleye hep karşı oldum. Talebin olduğu bir ülkede, arzı o kadar artırmak lazım. Paranın bol, ucuz ve ulaşabilir olması lazım. Bunu sağlamak için her türlü gayreti gösteriyoruz."