Bakanlık 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere destek ödemesi yapıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli yardım programları kapsamında ödeme yapmaya devam ederken son olarak “Çocuk Destek Bileşeni” isimli yeni sosyal yardım ödemesini devreye aldı. Çocuklu ailelere hane başına ödeme yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi aileler için sağladığı bu yardım ödemesi düzenli olarak hak sahiplerine ulaştırılacak. Peki, bu Çocuk Destek Bileşeni yardım ödemesinden nasıl faydalanılır? Şartları nelerdir? İşte haberin merak edilen tüm detayları…
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ ÖDEMESİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dar gelirli aileler için sağladığı sosyal yardım desteklerine bir yenisi daha eklendi. Çocuk Destek Bileşeni isimli yardım programı kapsamında çocuklu ailelere düzenli olarak ödeme yapılacak. Bakan Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklar ile ilgili destek sağlayacaklarını belirtti. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL aralığında destek verileceği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Derya Yanık: “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuklu aileler için sağladığı bu yardım ödemelerinden faydalanmak için başvuru işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aile Destek Programı ödemeleri hane içindeki çocuk sayısına göre değişmektedir. Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca düzenli bir şekilde yapılacaktır.