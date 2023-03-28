Bakanlık 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere destek ödemesi yapıyor!

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuklu aileler için sağladığı bu yardım ödemelerinden faydalanmak için başvuru işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aile Destek Programı ödemeleri hane içindeki çocuk sayısına göre değişmektedir. Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca düzenli bir şekilde yapılacaktır.