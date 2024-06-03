Bakanlık açıkladı: Çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek

Çalışan annelere yönelik 325 euro destek ödemesi hakkında detaylar açıklandı ve başvuru ekranı erişime açıldı. Bakanlık Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere 12 ay boyunca 325 euro (yaklaşık 11.339 TL) destek verileceğini duyurdu

# çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı # çalışan anne
Editör: Mert Sagit
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Bakanlık açıkladı: Çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek - Resim: 1

Çalışan annelere yönelik 325 euro destek ödemesi hakkında detaylar açıklandı ve başvuru ekranı erişime açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını teşvik etmeye devam ettiklerini ifade ederek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere 12 ay boyunca 325 euro (yaklaşık 11.339 TL) destek verileceğini duyurdu. Peki, bu destek ödemesine nasıl başvurulur ve başvuru şartları nelerdir?

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Bakanlık açıkladı: Çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek - Resim: 2

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusunun nasıl yapılacağı, Bakan Işıkhan'ın duyurusuyla birlikte sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Peki, çalışan annelere 325 euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

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Bakanlık açıkladı: Çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek - Resim: 3

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlara verilecek destek ödemeleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı.

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Bakanlık açıkladı: Çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek - Resim: 4

Bakan Işıkhan'ın duyurusu şu şekilde;

"Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;

Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

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