Bakanlık açıkladı: Çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek

Çalışan annelere yönelik 325 euro destek ödemesi hakkında detaylar açıklandı ve başvuru ekranı erişime açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını teşvik etmeye devam ettiklerini ifade ederek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere 12 ay boyunca 325 euro (yaklaşık 11.339 TL) destek verileceğini duyurdu. Peki, bu destek ödemesine nasıl başvurulur ve başvuru şartları nelerdir?