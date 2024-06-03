Bakanlık açıkladı: Çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek
Çalışan annelere yönelik 325 euro destek ödemesi hakkında detaylar açıklandı ve başvuru ekranı erişime açıldı. Bakanlık Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere 12 ay boyunca 325 euro (yaklaşık 11.339 TL) destek verileceğini duyurdu
Çalışan annelere yönelik 325 euro destek ödemesi hakkında detaylar açıklandı ve başvuru ekranı erişime açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını teşvik etmeye devam ettiklerini ifade ederek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere 12 ay boyunca 325 euro (yaklaşık 11.339 TL) destek verileceğini duyurdu. Peki, bu destek ödemesine nasıl başvurulur ve başvuru şartları nelerdir?
Çalışan annelere 325 euro destek başvurusunun nasıl yapılacağı, Bakan Işıkhan'ın duyurusuyla birlikte sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Peki, çalışan annelere 325 euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlara verilecek destek ödemeleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı.
Bakan Işıkhan'ın duyurusu şu şekilde;
"Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;
Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.