Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı!

Kamuda görev almak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren A ve B grubu yeni personel alım süreçleri başladı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler bünyesindeki açık pozisyonlar için detaylı başvuru takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 1

Devlet kademelerinde memur olarak istihdam edilmeyi amaçlayan adaylar adına yepyeni ilanlar devreye sokuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın "Kamu Personel Alım İlanları" mecrası üzerinden paylaşılan güncel duyurularla birlikte kurumların alım süreçleri resmiyet kazandı.

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 2

İlgili platformda yer alan bilgilere göre; bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler kendi bünyelerinde oluşan personel ihtiyaçlarını gidermek üzere çeşitli kadrolarda A Grubu ve B Grubu statüsünde memur alımları gerçekleştirecek.

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 3

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alacak (27 Temmuz - 7 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 4

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Mühendis Alacak (3 Ağustos - 5 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 5

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak (27 Temmuz - 9 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 6

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (2 Eylül - 4 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 7

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (Şehir Plancısı) (8 Eylül - 11 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 8

OTLUKBELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (7 Eylül - 9 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 9

SÖĞÜTLÜ (GÜMÜŞHANE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (7 Eylül - 9 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 10

SAĞLIK BAKANLIĞI - 2026 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası (28 Temmuz - 4 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 11

GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 59 Sözleşmeli Personel Alacak (27 Temmuz - 10 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 12

YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 13 Memur Alacak (15 Eylül - 17 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 13

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 4 Memur Alacak (1 Eylül - 3 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 14

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 50 Memur Alacak (7 Eylül - 11 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 15

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (Şoför) (31 Ağustos - 4 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 16

SİİRT ÜNİVERSİTESİ - 22 Sözleşmeli Personel Alacak (23 Temmuz - 6 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 17

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2 Memur Alacak (Mimar-Mühendis) (25 Ağustos - 4 Eylül)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 18

TEKMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (24 Ağustos - 26 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 19

TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İptal İlanı (17 Ağustos - 21 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 20

YÜCEKAPI BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2 Memur Alacak (13 Ağustos - 17 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 21

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 10 Memur Alacak (12 Ağustos - 14 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 22

ULUKIŞLA (ULUKIŞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur (Tahsildar) Alacak (11 Ağustos - 13 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 23

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Adet Zabıta Memuru Alacak (3 Ağustos - 5 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 24

TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Zabıta Memuru ve 2 İtfaiye Eri Alacak (17 Ağustos - 21 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 25

KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (3 Ağustos - 5 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 26

KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (10 Ağustos - 14 Ağustos)

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Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı! - Resim: 27

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 3 Memur Alacak (28 Temmuz - 31 Temmuz)

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