Bakanlık, belediye ve üniversiteler kapıları açtı: Dev memur alımı başladı!
Kamuda görev almak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren A ve B grubu yeni personel alım süreçleri başladı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler bünyesindeki açık pozisyonlar için detaylı başvuru takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.
Devlet kademelerinde memur olarak istihdam edilmeyi amaçlayan adaylar adına yepyeni ilanlar devreye sokuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın "Kamu Personel Alım İlanları" mecrası üzerinden paylaşılan güncel duyurularla birlikte kurumların alım süreçleri resmiyet kazandı.
İlgili platformda yer alan bilgilere göre; bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler kendi bünyelerinde oluşan personel ihtiyaçlarını gidermek üzere çeşitli kadrolarda A Grubu ve B Grubu statüsünde memur alımları gerçekleştirecek.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alacak (27 Temmuz - 7 Ağustos)
TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Mühendis Alacak (3 Ağustos - 5 Ağustos)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 8 Müfettiş Yardımcısı Alacak (27 Temmuz - 9 Ağustos)
TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (2 Eylül - 4 Eylül)
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (Şehir Plancısı) (8 Eylül - 11 Eylül)
OTLUKBELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (7 Eylül - 9 Eylül)
SÖĞÜTLÜ (GÜMÜŞHANE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (7 Eylül - 9 Eylül)
SAĞLIK BAKANLIĞI - 2026 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası (28 Temmuz - 4 Ağustos)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 59 Sözleşmeli Personel Alacak (27 Temmuz - 10 Ağustos)
YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 13 Memur Alacak (15 Eylül - 17 Eylül)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 4 Memur Alacak (1 Eylül - 3 Eylül)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 50 Memur Alacak (7 Eylül - 11 Eylül)
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (Şoför) (31 Ağustos - 4 Eylül)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ - 22 Sözleşmeli Personel Alacak (23 Temmuz - 6 Ağustos)
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2 Memur Alacak (Mimar-Mühendis) (25 Ağustos - 4 Eylül)
TEKMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (24 Ağustos - 26 Ağustos)
TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İptal İlanı (17 Ağustos - 21 Ağustos)
YÜCEKAPI BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2 Memur Alacak (13 Ağustos - 17 Ağustos)
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 10 Memur Alacak (12 Ağustos - 14 Ağustos)
ULUKIŞLA (ULUKIŞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur (Tahsildar) Alacak (11 Ağustos - 13 Ağustos)
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Adet Zabıta Memuru Alacak (3 Ağustos - 5 Ağustos)
TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Zabıta Memuru ve 2 İtfaiye Eri Alacak (17 Ağustos - 21 Ağustos)
KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (3 Ağustos - 5 Ağustos)
KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 Memur Alacak (10 Ağustos - 14 Ağustos)
İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 3 Memur Alacak (28 Temmuz - 31 Temmuz)