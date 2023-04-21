Bakanlık duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 milyon 249 bin 275 TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Bakanlık duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

- 20 milyon 249 bin 275 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

# çiftçi # tarım ve orman bakanlığı
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