Bakanlık duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 milyon 249 bin 275 TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
- 20 milyon 249 bin 275 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.
20 milyon 249 bin 275 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) April 21, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/FVNxhmckfk