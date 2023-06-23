Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı, bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı' emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.